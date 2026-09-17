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«Опасность приходит в детскую комнату через смартфон»: в России вышла книга о комплексной безопасности детей

«Опасность приходит в детскую комнату через смартфон»: в России вышла книга о комплексной безопасности детей

Эксперт в области физической и корпоративной безопасности, офицер запаса Тимур Алтышев выпустил книгу «Безопасность детства и семьи».

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