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Мировое обозрение

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Финский политик Мема заявил, что ЕС игнорирует атаки Украины на АЭС

Финский политик Мема заявил, что ЕС игнорирует атаки Украины на АЭС

Финский политик Армандо Мема, представляющий национально-консервативную партию «Альянс свободы», обвинил Евросоюз в намеренном игнорировании ударов украинских беспилотников по российским атомным электростанциям.

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