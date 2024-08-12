Курс юаня превысил 12,4660

Курс юаня превысил 12,4660Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта растёт до 12,4660, прибавляя +2,82% В августе 2019 года Народный банк Китая начал постепенное понижение курса жэньминьби - 6 августа до отметки 6,9683, а 7 августа - до 6,9996 юаня за доллар, что стало минимальным значением валютной пары с 15 мая 2008 года.