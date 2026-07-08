Рифкат Минниханов рассказал, как в Татарстане будут развивать беспилотные системы

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов заявил, что развитие беспилотных технологий должно перейти от создания отдельных аппаратов к единой системе, способной работать в воздухе, на земле и на воде.
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