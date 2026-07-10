Павел Погребняк показал фото вернувшегося Евгения Алдонина

Друзья Евгения Алдонина, Дмитрий Булыкин и Александр Самедов, подтвердили его возвращение в футбол. Павел Погребняк опубликовал фото с матча ветеранов, на котором был замечен 46-летний футболист, осунувшийся и поседевший.
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