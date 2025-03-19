Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 263 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ural Karahanow
    Конечно же этой старой актёрке нужны шахтёры, а не назойливая толпа таких же как она дармоедов. Только пролетариат да...Валентина Титова:...
  • Evgeni Velesik
    Ну и вдул, нам то какое дело? Он что какое-то мерило?Бондарчук оправда...
  • Александр Котов
    Бедроса кто-то в России видел или слышал? И он был популярен? Херню то нести не надо. Никто его не знал, кроме сына.Воспитал короля р...

Артем Быстров: прославился после «Дурака» и дождался ответной любви от звезды «ИП Пирогова»

Артем Быстров: прославился после «Дурака» и дождался ответной любви от звезды «ИП Пирогова»

Изначально Артем Быстров не планировал становиться артистом, ведь мечтал о карьере военного. В итоге офицерскую форму актер смог примерить в кино, ну а творческая профессия принесла ему не только славу, но и любовь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх