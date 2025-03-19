Артем Быстров: прославился после «Дурака» и дождался ответной любви от звезды «ИП Пирогова»

Изначально Артем Быстров не планировал становиться артистом, ведь мечтал о карьере военного. В итоге офицерскую форму актер смог примерить в кино, ну а творческая профессия принесла ему не только славу, но и любовь.
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