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Apple тестирует обновлённый Face ID для iPhone 13, который будет распознавать пользователя в маске и с запотевшими очками

Apple тестирует обновлённый Face ID для iPhone 13, который будет распознавать пользователя в маске и с запотевшими очками

По информации инсайдера и блогера с канала FrontPageTech Джона Проссера (Jon Prosser), Apple готовит для iPhone 13 обновлённые датчики Face ID.

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