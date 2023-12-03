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ACB. «Реал» – «Бреоган», «Барселона» против «Гранады» и другие матчи

В воскресенье, 3 декабря, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB проходят пять матчей. «Реал» играет с «Бреоганом», «Барселона» примет «Гранаду».

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