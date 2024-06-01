Врачи центров медицины ФИФА приняли участие в конференции "СПОРТМЕДФОРУМ"

Пресс-служба ГК «ММЦ» Международная конференция "СПОРТМЕДФОРУМ" прошла 1 июня на двух площадках. Научно-практическое мероприятие для врачей-клиницистов принял Санкт-Петербург, а в Сочи гостей пригласили на закрытую ассамблею для руководителей медслужб клубов по футболу и другим видам спорта.