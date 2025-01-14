Эксперт Энгин Озер связывает атаку на "Турецкий поток" в Краснодарском крае с Вооружёнными силами Украины и британскими спецслужбами.
Украина и британские спецслужбы за атакой на "Турецкий поток"?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Кто бы сомневался🤬
Ответить
22 час.
Eduard
Один удар "Орешником" по Лондону прекратил бы всё это,но наше же руководство "культурное",а страдают росмияне и русские почемунто.Если Запад понимает силу,то и говорите с позиции силы с ними!
Ответить
22 час.
Eduard
Вся наша проблема в слабости власти.Вместо того,что бы врезать по стране ЕС или Штату США,мы их "партнерами" называем.Не удивительно,что об нас ноги вытирают все кому не лень!
Ответить
21 час.
Свежие комментарии