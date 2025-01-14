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Царьград

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Украина и британские спецслужбы за атакой на "Турецкий поток"?

Украина и британские спецслужбы за атакой на "Турецкий поток"?

Эксперт Энгин Озер связывает атаку на "Турецкий поток" в Краснодарском крае с Вооружёнными силами Украины и британскими спецслужбами.

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Комментарии
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Амара Карпова
Кто бы сомневался🤬
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22 час.
Eduard
Один удар &quot;Орешником&quot; по Лондону прекратил бы всё это,но наше же руководство &quot;культурное&quot;,а страдают росмияне и русские почемунто.Если Запад понимает силу,то и говорите с позиции силы с ними!
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22 час.
Eduard
Вся наша проблема в слабости власти.Вместо того,что бы врезать по стране ЕС или Штату США,мы их &quot;партнерами&quot; называем.Не удивительно,что об нас ноги вытирают все кому не лень!
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21 час.

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