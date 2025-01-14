Украина и британские спецслужбы за атакой на "Турецкий поток"?

Один удар "Орешником" по Лондону прекратил бы всё это,но наше же руководство "культурное",а страдают росмияне и русские почемунто.Если Запад понимает силу,то и говорите с позиции силы с ними!

Eduard

Вся наша проблема в слабости власти.Вместо того,что бы врезать по стране ЕС или Штату США,мы их "партнерами" называем.Не удивительно,что об нас ноги вытирают все кому не лень!