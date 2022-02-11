Мошенники заполонили сайты знакомств

Две компании по сетевой безопасности, а именно Global Anti Scam Alliance и ScamAdviser провели совестный опрос, который показал, что большое количество пользователей сайтов знакомств в конечном итоге становятся жертвами различных мошенников.
Две компании по сетевой безопасности, а именно Global Anti Scam Alliance и ScamAdviser провели совестный опрос, который показал, что большое количество пользователей сайтов знакомств в конечном итоге становятся жертвами различных мошенников.
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