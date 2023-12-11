Исполнитель убийства депутата Старовойтовой попросил об УДО

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Колпинский районный суд зарегистрировал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Виталия Акишина, который является исполнителем убийства депутата Государственной Думы РФ Галины Старовойтовой .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии