В Устьянском округе заменили 10 км теплосетей в поселке Кизема

В поселке Кизема Устьянского округа специалисты заменили около 10 километров теплосетей и смонтировали 56 железобетонных колодцев в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».
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