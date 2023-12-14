Украина стала токсичным проектом для президента Байдена

Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Президент США потерял былую уверенность в поддержке ВСУ: помогать союзной армии было обещано не «сколько потребуется», а до тех пор, «пока это возможно».
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