Работа комбината по производству детского питания в Иванове будет продолжена с новым инвестором

<p> Группа «Черноголовка» завершила сделку по покупке бизнеса детского питания Kraft Heinz. Приобретателем выступила холдинговая компания группы - «Аквалайф Ресурс», в собственность которой перешли два комбината детского питания, в том числе предприятие в Иванове.
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