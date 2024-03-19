Работа комбината по производству детского питания в Иванове будет продолжена с новым инвестором

<p> Группа «Черноголовка» завершила сделку по покупке бизнеса детского питания Kraft Heinz. Приобретателем выступила холдинговая компания группы - «Аквалайф Ресурс», в собственность которой перешли два комбината детского питания, в том числе предприятие в Иванове.