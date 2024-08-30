Медведев назвал причину желания Украины вернуть Донбасс

Eduard

Донбасс не Украины!Зе и такие как он не имеют ни к Украине ни к Донбассу никакого отношения.Они его не строили,не купили,как и Крым.Так что разговоры о территориях бессмыслены.А что Украину разделят и что? Была Югославия и нету! Была Чехословакие и нету,её на два куска разделпли на Чехию и Словакию.