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Медведев назвал причину желания Украины вернуть Донбасс

Медведев назвал причину желания Украины вернуть Донбасс

Киевские власти очень хотят снова завладеть чужим для них Донбассом и получить доступ к его богатейшим природным ресурсам, так как «нацистская казна» Украины пустеет с каждым днем и сама по себе снова не заполнится.

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Комментарии
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Eduard
Донбасс не Украины!Зе и такие как он не имеют ни к Украине ни к Донбассу никакого отношения.Они его не строили,не купили,как и Крым.Так что разговоры о территориях бессмыслены.А что Украину разделят и что? Была Югославия и нету! Была Чехословакие и нету,её на два куска разделпли на Чехию и Словакию.
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20 час.
Eduard
Никакой Донбасс никаким укро нацистам,ни Зеленскому никогда не пренадлежали и пренадлежатт не зудит.И Германия ф
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20 час.

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