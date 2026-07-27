Хокинс победил Лэй Пэйфаня и вышел в 1/8 финала Шанхай Мастерс 2026 (видео)

10-й номер в мировом рейтинге Барри Хокинс нанес поражение Лэй Пэфаню со счетом 6-4 в первом раунде Shanghai Masters 2026 Барри Хокинс (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - первый раунд Барри Хокинс обыграл Лэй Пэйфаня со счетом 6-4 в первом раунде пригласительного турнира Shanghai Masters 2026.