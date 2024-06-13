Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинский военкор: Мы не в состоянии остановить наступление России

Украинский военкор: Мы не в состоянии остановить наступление России

Российская армия постоянно продавливает ВСУ и заставляет их отступать. Остановить этот процесс и стабилизировать ситуацию ВСУ не могут.

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Комментарии
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Раиса Утропова
Уберите нациков и фашистов. И тогда увидите...
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19 час.
Юрий Золотарев
Пральна! &quot;Сдерживать&quot; русских нэ трэба - трэба просто сдаваться (если ЖИТЬ хотите, сволочи!!). А самое правильное: перебейте своих нациков, включая &quot;пере-прызыдэнта&quot; - и Украина возродится (лет через 50-т).
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12 час.

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