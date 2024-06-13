Российская армия постоянно продавливает ВСУ и заставляет их отступать. Остановить этот процесс и стабилизировать ситуацию ВСУ не могут.
Украинский военкор: Мы не в состоянии остановить наступление России
Комментарии
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Раиса Утропова
Уберите нациков и фашистов. И тогда увидите...
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19 час.
Юрий Золотарев
Пральна! "Сдерживать" русских нэ трэба - трэба просто сдаваться (если ЖИТЬ хотите, сволочи!!). А самое правильное: перебейте своих нациков, включая "пере-прызыдэнта" - и Украина возродится (лет через 50-т).
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12 час.
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