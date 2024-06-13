Украинский военкор: Мы не в состоянии остановить наступление России

Уберите нациков и фашистов. И тогда увидите...

Юрий Золотарев

Пральна! "Сдерживать" русских нэ трэба - трэба просто сдаваться (если ЖИТЬ хотите, сволочи!!). А самое правильное: перебейте своих нациков, включая "пере-прызыдэнта" - и Украина возродится (лет через 50-т).