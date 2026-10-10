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Спорт Уик-Энд

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Мусаев - о влиянии судейства на итоговый счет после поражения «Краснодара» от «Зенита»

Мусаев - о влиянии судейства на итоговый счет после поражения «Краснодара» от «Зенита»

Решения судейской бригады в матче «Зенита» и «Краснодара» не повлияли на итоговый счет, заявил главный тренер краснодарской команды Мурад Мусаев.

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