Начальник ЦВС Китая призвал США к уважению и осторожности в поступках

Соединенные Штаты должны соблюдать осторожность в словах и поступках и уважать суверенитет Китая. Об этом 22 декабря заявил начальник Объединенного штаба центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал Лю Чжэньли во время видеоконференцсвязи с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном.