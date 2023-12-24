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Гранатометчики группы «Запад» уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском

Гранатометчики группы «Запад» уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском

Военнослужащие группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» задействовали гранатомётное вооружение для того, чтобы подвергнуть ликвидации пикап и грузовик войск нацистских формирований киевского режима.

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