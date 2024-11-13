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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лига Ставок» проведет благотворительную акцию на матче памяти Фёдора Черенкова

«Лига Ставок» проведет благотворительную акцию на матче памяти Фёдора Черенкова

13 ноября на «Лукойл Арене» состоится матч Лига Ставок Лига Легенд – игра между легендами «Спартака» и «Динамо» посвящена памяти именитого отечественного футболиста Фёдора Черенкова.

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