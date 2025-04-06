Анна Нетребко: закат западной карьеры или случайный эпизод. Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко выразил сомнения относительно перспектив оперной дивы Анны Нетребко на западной сцене, аргументируя это ее российскими корнями.
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