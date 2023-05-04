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Эксперт Коган: Китай продает облигации госдолга США, чтобы приобрести более выгодные ценные бумаги

Экономист Евгений Коган рассказал о причинах, по которым Китай распродает американские государственные облигации.

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