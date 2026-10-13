Ilhan Omar’s Home Search Breaks Longtime DOJ Practice

“The federal raid at Rep. Ilhan Omar’s home in Washington, D.C. on Monday prompted reactions that fell along party lines: celebration from conservative figures and outrage from the Minneapolis Democrat’s supporters,” the Minnesota Star Tribune reports.
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