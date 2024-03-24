Shot: семья тренера по айкибудо Ярослава Содрицова пропала во время теракта

Семья тренера по айкибудо Ярослава Содрицова пропала во время теракта в Crocus City Hall. На концерте были сам Ярослав с супругой и двое их взрослых детей, Анастасия и Владислав, сообщил Telegram-канал Shot.
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