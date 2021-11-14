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Володин разъяснил ситуацию со штрафами за непройденный техосмотр

Володин разъяснил ситуацию со штрафами за непройденный техосмотр

Москва, 14 ноября. Штрафы за отсутствие диагностической карты после принятия закона об отмене техосмотра для водителей будут действовать только в отношении тех, для кого такая процедура останется обязательной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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