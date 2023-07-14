Ученые выяснили, что из-за изменений климата начали зеленеть океаны

Ученые из Национального океанографического центра Великобритании и нескольких научных организаций США заявили о том, что океаны Земли меняют свой цвет, становясь более зелеными Исследователи считают, что это ,возможно, связано с изменением климата.
Ученые из Национального океанографического центра Великобритании и нескольких научных организаций США заявили о том, что океаны Земли меняют свой цвет, становясь более зелеными Исследователи считают, что это ,возможно, связано с изменением климата.
Свежие комментарии