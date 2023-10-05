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"Сразу падает": Штурм рассказала о встречах с мужчинами за деньги

"Сразу падает": Штурм рассказала о встречах с мужчинами за деньги

Певица Наталья Штурм утверждает, что в свои годы она невероятно востребована у мужчин – ей регулярно поступают предложения о встрече или простой беседе на какую-то тему, но просто так соглашаться на эти авантюры она не готова.

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