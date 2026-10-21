«Калужские ракеты» вели в счете 2:0 после первого периода, но в итоге уступили «Витязю-Подольску» со счётом 3:7.
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