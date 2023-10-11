Банки станут выдавать меньше кредитных карт

До конца года в целом на рынке стоит ожидать небольшого сокращения объемов выдач кредитных карт. Несмотря на цикл повышений ключевой ставки с 7,5% до 13% годовых и удорожание займов, спрос на кредитные карты снижается несущественно, а в некоторых случаях даже растет.