Наталья Сергунина: На ВДНХ открылась экспозиция Третьяковской галереи

Более 30 экспонатов представили на выставке Третьяковской галереи на ВДНХ В павильоне № 1 «Центральный» открылась выставка Третьяковской галереи, посвященная отечественному искусству XX — XXI веков, которая будет работать до сентября 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии