Светлана Дружинина осудила идею переснять фильмы «Баллада о солдате» и «Летят журавли»

В то же время имеет значение, кто и какое кино переснимает, отметила режиссер Народная артистка РФ, режиссер Светлана Дружинина считает, что делать ремейки на старые советские фильмы, такие как «Баллада о солдате» и «Летят журавли», нельзя никогда, передает ТАСС.
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