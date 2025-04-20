Светлана Дружинина осудила идею переснять фильмы «Баллада о солдате» и «Летят журавли»

нн

наталья никифорова

Любая попытка переснять шедевр - преступление. У наших новоявленных режиссеров кишка тонка снять что-нибудь значительное свое и они тянут свои бездарные ручонки к классике жанра. Зла не хватает на тех, кто субсидирует это безобразие. Руки прочь от классики кинематографа!!!!! Снимите что-нибудь свое и народ посмотрит, стоит ваше творчество заслуженного одобрения или нет.