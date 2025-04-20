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Петербургский дневник

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Светлана Дружинина осудила идею переснять фильмы «Баллада о солдате» и «Летят журавли»

Светлана Дружинина осудила идею переснять фильмы «Баллада о солдате» и «Летят журавли»

В то же время имеет значение, кто и какое кино переснимает, отметила режиссер Народная артистка РФ, режиссер Светлана Дружинина считает, что делать ремейки на старые советские фильмы, такие как «Баллада о солдате» и «Летят журавли», нельзя никогда, передает ТАСС.

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Комментарии
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нн
наталья никифорова
Любая попытка переснять шедевр  - преступление. У наших новоявленных режиссеров кишка тонка снять что-нибудь значительное свое и они тянут свои бездарные ручонки к классике жанра. Зла не хватает на тех, кто субсидирует это безобразие. Руки прочь от классики кинематографа!!!!! Снимите  что-нибудь свое и народ посмотрит, стоит ваше творчество заслуженного одобрения или нет.
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