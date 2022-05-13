В Индонезии предотвратили очередную попытку экспорта растительного масла

Попытку контрабандного вывоза в Восточный Тимор более 81 тыс.л предотвратили власти Индонезии, после того, как недавно были арестованы два танкера, пытавшихся незаконно вывезти сырое пальмовое масло из страны, 13 мая пишгет Channel NewsАsia.