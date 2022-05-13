В Индонезии предотвратили очередную попытку экспорта растительного масла

Попытку контрабандного вывоза в Восточный Тимор более 81 тыс.л предотвратили власти Индонезии, после того, как недавно были арестованы два танкера, пытавшихся незаконно вывезти сырое пальмовое масло из страны, 13 мая пишгет Channel NewsАsia.
Попытку контрабандного вывоза в Восточный Тимор более 81 тыс.л предотвратили власти Индонезии, после того, как недавно были арестованы два танкера, пытавшихся незаконно вывезти сырое пальмовое масло из страны, 13 мая пишгет Channel NewsАsia.
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