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В Индонезии предотвратили очередную попытку экспорта растительного масла

В Индонезии предотвратили очередную попытку экспорта растительного масла

Попытку контрабандного вывоза в Восточный Тимор более 81 тыс.л предотвратили власти Индонезии, после того, как недавно были арестованы два танкера, пытавшихся незаконно вывезти сырое пальмовое масло из страны, 13 мая пишгет Channel NewsАsia.

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