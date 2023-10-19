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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Владимир Путин поддержал инициативу перевода в Россию серверов онлайн-игр В...

Владимир Путин поддержал инициативу перевода в Россию серверов онлайн-игр В...

Владимир Путин поддержал инициативу перевода в Россию серверов онлайн-игрВладимир Путин поддержал инициативу о регулировании онлайн-игр, доступных в России, чтобы они находились в домене RU, а все сервера размещались на территории РФ.

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