Владимир Путин поддержал инициативу перевода в Россию серверов онлайн-игр В...

Владимир Путин поддержал инициативу перевода в Россию серверов онлайн-игрВладимир Путин поддержал инициативу о регулировании онлайн-игр, доступных в России, чтобы они находились в домене RU, а все сервера размещались на территории РФ.
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