Арсенал Жукова: какое оружие больше всего любил «маршал Победы»

Маршал Георгий Константинович Жуков, как и большинство мужчин его склада, питал слабость к оружию. Он собрал богатейшую коллекцию, многие предметы из которой стали экспонатами Мемориального кабинета-музея маршала Жукова (Москва, ул.
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