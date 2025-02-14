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ТАСС: в бригаде "Невский" разработали автоматный патрон с дробью против БПЛА

ТАСС: в бригаде "Невский" разработали автоматный патрон с дробью против БПЛА

Специалисты танково-разведывательной группы бригады "Невский" добровольческого корпуса, входящего в состав группировки войск "Юг", разработали новый эффективный дробный патрон для стрельбы из автомата по дронам.

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