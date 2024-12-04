Первый новогодний подарочек! Студия Mechanics VoiceOver внезапно выпустила русскую о...

Первый новогодний подарочек! Студия Mechanics VoiceOver внезапно выпустила русскую озвучку для ремейка Silent Hill 2Студия Mechanics VoiceOver неожиданно порадовала поклонников Silent Hill 2 релизом русской озвучки для ремейка игры.
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