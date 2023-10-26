SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

514 подписчиков

Кошка Карла Лагерфельда Шупетт напала на Ким Кардашьян, когда она хотела взять её на Met Gala

Кошка Карла Лагерфельда Шупетт напала на Ким Кардашьян, когда она хотела взять её на Met Gala

Ким Кардашьян в новом эпизоде реалити-шоу на Hulu рассказала, как на неё напала кошка покойного Карла Лагерфельда Шупетт: Ким хотела взять её на Met Gala, который был посвящен Лагерфельду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх