В МИД РФ заявили, что США дали карт-бланш Зеленскому на нанесение ударов по РФ

Global Look Press/Aaron Schwartz/Keystone Press Agency Власти США дали режиму Зеленского карт-бланш на нанесение новых ударов по РФ американским оружием, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
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