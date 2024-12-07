Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность прекратит оказание серьезной финансовой поддержки киевскому режиму, поскольку это не соответствует его устремлениям как бизнесмена, работающего на извлечение прибыли внутри страны.
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