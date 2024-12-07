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Картина дня. Финансы

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Степашин объяснил, почему Трамп не даст денег Украине

Степашин объяснил, почему Трамп не даст денег Украине

Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность прекратит оказание серьезной финансовой поддержки киевскому режиму, поскольку это не соответствует его устремлениям как бизнесмена, работающего на извлечение прибыли внутри страны.

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