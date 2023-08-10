Наш потерянный мир

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Замглавы МИД РФ Галузин назвал условия для возвращения России к зерновой сделке

Замглавы МИД РФ Галузин назвал условия для возвращения России к зерновой сделке

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что зерновая сделка может быть возобновлена только в случае выполнения тех условий, которые были поставлены российской стороной.

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Комментарии
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Алексей Камышов
Хватит уже обсуждать эту мёртвую &quot;инициативу&quot;! Уже вполне достаточно над Россией и её народом посмеялись западные клоуны во главе с пердоганом. Пришло время жёстких решений и соответствующих поступков.
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15 час.
VG
Vasily Golov
Ка5к приняли,так и денонсировали США многие договора.Госдеп по нашему МИД.Все.что исходит нота- предложение.но не для нас Нота одно,действия совершенно другое.Все говорят,что Украина террорист.Но судом российским даже не признан.Действия нет,нота есть
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11 час.

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