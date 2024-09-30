По родительским чатам в Омске распространяется пост с угрозой терактов в нескольких школах города (несколько из указанных в списке сейчас закрыты на капремонт, а как минимум одной вообще не существует).
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По родительским чатам в Омске распространяется пост с угрозой терактов в нескольких школах города (несколько из указанных в списке сейчас закрыты на капремонт, а как минимум одной вообще не существует).