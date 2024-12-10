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Мошенники придумали новую схему обмана граждан – через полис ОМС

Мошенники придумали новую схему обмана граждан – через полис ОМС

Мошенники придумывают всё больше способов для обмана граждан. Сейчас набирает популярность схема, связанная с полисом ОМС:Застрахованному лицу звонит якобы сотрудник, связанный со здравоохранением или страхованием по ОМС и сообщает о том, что полис гражданина недействителен либо истекает его срок и для продления необходимо совершить какие.

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