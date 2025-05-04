Женщина на дорогой иномарке въехала в толпу людей в Петербурге

В Санкт-Петербурге на улице Рубинштейна произошло ДТП с участием нескольких пешеходов.Женщина, управлявшая белым автомобилем премиум-класса марки Mercedes, врезалась в группу людей, наслаждавшихся отдыхом на террасе ресторана.
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