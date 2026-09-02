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Новая волна штрафов: суд оштрафовал Pinterest, Telegram, Apple и Google

Новая волна штрафов: суд оштрафовал Pinterest, Telegram, Apple и Google

Новая волна штрафов: суд оштрафовал Pinterest, Telegram, Apple и Google. Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger Inc.

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