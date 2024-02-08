В ВСУ в шоке от решения Нацбанка. Банковские переводы резко ограничат

Украинские депутаты и банкиры приготовили украинцам очередной горький сюрприз. В Нацбанке предложили ограничить денежные переводы украинцев, якобы, для борьбы с мискодингом и теневыми финансовыми операциями.
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