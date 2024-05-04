Все пункты пересечения границы работают в штатном режиме

Генеральный инспекторат пограничной полиции (ГИПП) объявил сегодня утром около 09:00, что все пункты пересечения границы работают в нормальном режиме со сбалансированным потоком в обоих направлениях движения.
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