Экономист Сакс: украинский конфликт заканчивается

Конфликт на Украине подходит к концу, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя скандал между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома.
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