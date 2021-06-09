"Люди с субботы жалуются": "странность" в популярном районе тревожит автомобилистов

"Люди с субботы жалуются": "странность" в популярном районе тревожит автомобилистов

В социальной сети Instagram (12+) автомобилисты Находки обсуждают "странность", которая происходит в популярном районе города.

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